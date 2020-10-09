Губернатору Камчатского края Владимиру Солодову удалось избежать массовых «экологических» протестов в регионе за счет открытости и оперативного принятия необходимых решений. Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» политолог Алена Август.

О загрязнении акватории Авачинского залива стало известно из социальных сетей несколько дней назад. В Twitter, «ВКонтакте», Facebook практически одновременно появились тысячи гневных записей с одними и теми же фотографиями. На них видно множество выброшенных на берег морских ежей, звезд, несколько осьминогов и морской котик. Руководитель Камчатского края Владимир Солодов сразу же взял ситуацию под личный контроль.

Если человек не убегает, то не надо кричать ему вслед, вы с ним просто начинаете разговаривать. Солодов занял абсолютно правильную позицию. Он не стал прятаться от людей и говорить, что все прекрасно. Он организовал расследование, призвал экспертов, ученых, сам ездил по местам загрязнения, выяснял обстоятельства и так далее. Люди увидели, что никто ничего не замалчивает, что идет серьезная работа. Так что возмущаться причин пока нет, — рассказала Алена Август.

«Кроме того, в России полно „экологов“, задача которых — просто кричать, что все плохо. К сожалению, именно такие „экологи“ зачастую формируют повестку. Своей открытостью Солодов, можно сказать, убил двух зайцев. Он и людям объяснил, что происходит, и не дал псевдоэкологам повода для нагнетания обстановки», — заключила эксперт.

Ранее в Дальневосточном федеральном университете опровергли информацию о 40-километровом пятне в акватории Авачинского залива, которое появилось в результате попадания в воду ядовитых веществ.