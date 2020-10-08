В ДВФУ опровергли информацию о 40-километровом пятне у берегов Камчатки

В Дальневосточном федеральном университете опровергли информацию о 40-километровом пятне в акватории Авачинского залива, которое появилось в результате попадания в воду ядовитых веществ. Ранее о якобы имевшем место масштабном загрязнении у побережья Камчатки сообщили российские СМИ.

Журналисты, по словам сотрудников ДВФУ, неверно истолковали фразу из пресс-релиза университета «Во время облета удалось обследовать акваторию от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 километров по прямой)».

В связи с этим считаем необходимым уточнить, что в акватории Авачинского залива не было обнаружено 40-километровой полосы загрязнения. На самом деле ученые ДВФУ исследовали 40 километров акватории, обнаружив несколько полос необычного цвета шириной до 100 метров. Были взяты пробы для анализа, — указано в опровержении.

По словам заведующего лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилла Винникова, в полученных образцах обнаружены микроводоросли вида Dinophysis fortii. Это планктонная динофлагеллята, обитающая в водах Тихого океана вблизи Камчатки.