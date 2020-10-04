Сванидзе предсказал, сколько будет длиться конфликт в Карабахе

Политолог, историк и журналист Николай Сванидзе предположил, что война в Карабахе будет продолжаться сотни лет.

По его мнению, это бесконечный конфликт, который, к сожалению, не имеет разрешения.

«В этой истории никто не победит», — заявил он.

Сванидзе считает, что война будет продолжаться, пока в этом регионе не установят такие же отношения как в Европе.

«Французы и немцы воевали веками, а сейчас им плевать, кому принадлежат земли», — пояснил журналист в беседе с URA.RU. Он добавил, что правых в этой войне нет, так как «для территориальных споров истории не существует».

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Переговоры по мирному урегулированию конфликта с участием России, Франции и США продолжаются с 1992 года и до сих пор ни к чему не привели.

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку начал наступление на карабахском направлении, предварительно обвинив Ереван в масштабной провокации. Нагорный Карабах, Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию.

За неделю боев воюющие стороны регулярно сообщали о потерях противника, опровергая информацию о собственных.

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в «информационной блокаде», поскольку ему докладывают неверные сведения о боевых действиях.



До этого Алиев заявил, что азербайджанские войска взяли под свой контроль еще девять сел на территории Нагорного Карабаха. В свою очередь пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян опроверг это заявление.

В свою очередь в Минобороны Армении перечислили военные потери вооруженных сил Азербайджана с начала боевых действий в Карабахе. По данным ведомства, азербайджанская сторона потеряла 17 самолетов, 14 вертолетов, 368 единиц бронетехники, 124 беспилотника и четыре РСЗО «Смерч».