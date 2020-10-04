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В Армении заявили об «информационной блокаде» президента Азербайджана

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в «информационной блокаде», заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, есть все основания подозревать, что Алиев оказался в собственной стране в «информационной блокаде» из-за того, что ему докладывают неверную информацию.

«То есть существуют проблемы со стратегическим управлением», — написал Ованнисян на своей странице в Facebook.

Он добавил, что глава Азербайджана распространяет не соответствующую действительности информацию о ходе боевых действий, «которая легко опровергается видеоматериалами».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска взяли под свой контроль еще девять сел на территории Нагорного Карабаха. В свою очередь пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян опроверг это заявление.

В Министерстве обороны Армении перечислили военные потери вооруженных сил Азербайджана с начала боевых действий в Карабахе. По данным ведомства, азербайджанская сторона потеряла 17 самолетов, 14 вертолетов, 368 единиц бронетехники, 124 беспилотника и четыре РСЗО «Смерч».

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