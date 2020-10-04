Ереван назвал потери ВС Азербайджана с начала боев в Карабахе

В Министерстве обороны Армении перечислили военные потери вооруженных сил Азербайджана с начала боевых действий в Карабахе.

По данным ведомства, азербайджанская сторона потеряла 17 самолетов, 14 вертолетов, 368 единиц бронетехники, 124 беспилотника и четыре РСЗО «Смерч».

Потери ВС Азербайджана в живой силе составили 3154 человека убитыми, написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он также сообщил, что в воскресенье, 4 октября, в боях в Карабахе были убиты 400 азербайджанских военных, а 700 ранены.

Кроме того, по его словам, ВС Азербайджана потеряли три единицы бронетехники, три самолета и один беспилотник.

Ованнисян добавил, что бои продолжаются на северном и южном направлениях, хотя их интенсивность снизилась по сравнению с двумя предыдущими днями. Он также отметил, что удалось свести к минимуму «участие турецких ВС».

В Баку неизменно опровергают исходящие от армянской стороны сведения о своих потерях. Так, пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов опроверг информацию о том, что в воскресенье были сбиты три азербайджанских самолета, сообщает «Интерфакс».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска взяли под свой контроль еще девять сел на территории Нагорного Карабаха. В свою очередь пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян опроверг это заявление.