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Из-за новых обвинений Вайнштейну грозит 140 лет тюрьмы

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© AP Photo/Seth Wenig/ТАСС

© AP Photo/Seth Wenig/ТАСС

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, приговоренному к 23 годам лишения свободы за изнасилование и принуждение к оральному сексу, предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах еще по шести эпизодам.

Теперь ему может грозить до 140 лет тюрьмы.

Новые обвинения добавлены в уже существующее дело, которое на данный момент содержит в общей сложности семь пунктов.

Как сообщает Los Angeles Times, два эпизода связаны с изнасилованиями в ноябре 2009-го и ноябре 2010 года, а еще один — с изнасилованием в Беверли-Хиллз, которое произошло в промежутке между сентябрем 2004-го и сентябрем 2005 года.

Ранее сообщалось, что в марте суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии. Продюсера признали виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн в гостиничном номере в Нью-Йорке в 2013 году и в принуждении телепродюсера Мириам Хейли к оральному сексу в его квартире в 2006 году.

Оказавшись в тюрьме, Вайнштейн вскоре заразился коронавирусом.

В мае продюсера обвинили еще в четырех изнасилованиях. Пострадавшие утверждают, что он совершил их в 1984, 1994, 2008 и 2013 годах.

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