Осужденного на 23 года Вайнштейна обвинили еще в четырех изнасилованиях

Уже приговоренного к 23 годам лишения свободы за сексуальные преступления Харви Вайнштейна обвинили еще в четырех изнасилованиях.

Пострадавшие утверждают, что голливудский продюсер совершил их в 1984, 1994, 2008 и 2013 годах.

Как сообщает The Hollywood Reporter, одной из обвинивших Харви Вайнштейна в изнасиловании в 1994 году было 17 лет. По ее словам, она пришла в отель на назначенную представителем продюсера встречу и обнаружила Вайнштейна в номере совершенно голым. Он сказал, что, если актриса хочет получить работу, то ей придется его «сексуально удовлетворить». Она отказалась, но Вайнштейн заставил ее раздеться и изнасиловал. Затем продюсер отобрал у нее водительские права и пригрозил ей расправой в том случае, если она кому-то проболтается о произошедшем.

Остальные три иска также связаны с заключением контрактов актрис, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в марте суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии. Продюсера признали виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн в гостиничном номере в Нью-Йорке в 2013 году и в принуждении телепродюсера Мириам Хейли к оральному сексу в его квартире в 2006 году.

Оказавшись в тюрьме, Вайнштейн вскоре заразился коронавирусом.

Как отмечает газета «Новые Известия», мнения российских кинокритиков о вкладе Харви Вайнштейна в американское кино неоднозначно. Например, Сергей Кузнецов написал ему два года назад оду и считает времена созданной продюсером студии Miramax романтическим периодом новейшей истории американского кино. В то же время Роман Волобуев и Алексей Медведев называют Вайнштейна очередным «фейком», чья слава держалась исключительно на фильмах Квентина Тарантино.