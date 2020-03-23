найти ×
   
  • USD
    78.04
  • EUR
    84.16
СохранитьСохранено0
×

-202611

Вайнштейн подцепил коронавирус в тюрьме

Small default
© AP/TASS

© AP/TASS

Черная полоса в жизни известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна не окончилась суровым приговором суда. В тюрьме, где ему предстоит провести 23 года, он заразился COVID-19.

По данным Daily Mail, Вайнштейн сдал тест, который дал положительный результат. 68-летний деятель киноискусства был отправлен на карантин.

По данным прессы, Вайнштейна отправили в больницу через несколько часов после судебного заседания 11 марта, на котором был вынесен приговор. Тогда, как утверждали СМИ, госпитализация не была связана с COVID-19. Вскоре осужденного вернули в тюрьму.

Харви Вайнштейн стал фигурантом громко скандала, связанного с сексуальными домогательствами. Его признали виновным в изнасиловании и принуждении к сексу женщин, которые стремились улучшить свое карьерное положение.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве
27126970читать позжечитаю позже
Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети
791167525читать позжечитаю позже

главное


Общество
Китайские военные включились в гонку разработчиков вакцин от COVID-19

Власти КНР подгоняют ученых, чтобы стать первыми и «не потерять лицо».

-3010898читать позжечитаю позже

Наука и техника
Космос
Коронавирус мог прилететь в Китай из космосасегодня

Ученые допускают, что его принес метеорит.

202186читать позжечитаю позже