Вайнштейн подцепил коронавирус в тюрьме

Черная полоса в жизни известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна не окончилась суровым приговором суда. В тюрьме, где ему предстоит провести 23 года, он заразился COVID-19.

По данным Daily Mail, Вайнштейн сдал тест, который дал положительный результат. 68-летний деятель киноискусства был отправлен на карантин.

По данным прессы, Вайнштейна отправили в больницу через несколько часов после судебного заседания 11 марта, на котором был вынесен приговор. Тогда, как утверждали СМИ, госпитализация не была связана с COVID-19. Вскоре осужденного вернули в тюрьму.

Харви Вайнштейн стал фигурантом громко скандала, связанного с сексуальными домогательствами. Его признали виновным в изнасиловании и принуждении к сексу женщин, которые стремились улучшить свое карьерное положение.