Минобороны Армении сообщило об ожесточенных боях в Нагорном Карабахе

Вечером 28 сентября вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха. Там идут ожесточенные бои.

Как сообщил в Facebook официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, армия обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) успешно отражает все атаки азербайджанских ВС в районе долины Аракса (юг) и на участках Матагис-Талиш (север).

«В настоящее время уничтожены 22 танка, десять единиц другой бронетехники, свыше 370 военнослужащих», — написал Ованнисян.

Он уточнил, что среди азербайджанских военных много раненых, 35% из которых — тяжелораненые.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, за сутки погибли 59 военных. «В боях с азербайджанцами были убиты 59 военнослужащих непризнанной республики Арцах. Установлены имена 28 погибших», — сообщает Panorama.am.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Турция перебрасывает в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе вооружения и военных советников. По его словам, турецкая сторона является полноценным участником этого военного конфликта.

Напомним, утром 27 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили об обстреле населенных пунктов со стороны Азербайджана. По данным республиканского совбеза, в боях с азербайджанской армией погибли около 10 военнослужащих. Сообщалось также о двух погибших и нескольких раненых среди гражданского населения.

Позже представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что за время боевых действий в Нагорном Карабахе 27 сентября погибли примерно 200 военнослужащих Азербайджана. По его словам, азербайджанская армия также потеряла 30 танков и другой бронированной техники, а также 20 беспилотников.