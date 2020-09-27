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Минобороны Армении сообщило о 200 погибших с азербайджанской стороны

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© Минобороны Армении/ТАСС

© Минобороны Армении/ТАСС

За время боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября, погибли примерно 200 военнослужащих Азербайджана.

Об этом заявил на брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, азербайджанская армия также потеряла 30 танков и другой бронированной техники, а также 20 беспилотников.

Он добавил, что в ереванском госпитале находятся 10 раненых армянских военных, сообщает пресс-служба непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Ранее Азербайджан официально информировал только о потерях среди мирного населения — пять человек погибли, еще 19 ранены.

В свою очередь армянская сторона заявляла о 100 раненых и 16 погибших.

Как сообщал «Ридус», омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян рассказал об обстреле со стороны Азербайджана более 50 сел и городов Нагорного Карабаха. По его словам, в результате обстрела погибли два человека, а 30 получили ранения.

Напомним, утром 27 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили об обстреле населенных пунктов со стороны Азербайджана. По данным республиканского совбеза, в боях с азербайджанской армией погибли около 10 военнослужащих. Сообщалось также о двух погибших и нескольких раненых среди гражданского населения.

Власти НКР, а затем и Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Азербайджан не стал этого делать — в Баку заявили, что не видят в этом необходимости, поскольку армия укомплектована.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны должно серьезно обсудить вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики).

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Комментарии (1)

  • Small f06cea6333
    стас конопличвчера, 22:42

    читайте разные источники а не только официальные СМИ https://news.21.by/other-news/2020/09/27/2127278.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

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