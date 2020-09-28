Посол Армении в РФ назвал Турцию участником конфликта в Карабахе

Турция перебрасывает в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе вооружения и военных советников, заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.

По его словам, турецкая сторона является полноценным участником этого военного конфликта.

Он подчеркнул, что заявления Турции и, в частности, президента страны, фактически оправдывают крупномасштабные военные действия.

«Турция играет деструктивную роль, фактически является участником конфликта, поддерживая военную агрессию Азербайджана», — пояснил Тоганян «Интерфаксу».

Посол добавил, что, по данным армянской стороны, Турция передала Азербайджану истребители F-16. «Если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут предприняты, в том числе и „Искандеры“», — предупредил он в интервью РИА Новости.

Как отмечает агентство, в 2016 году Армения первой из зарубежных партнеров России получила этот оперативно-тактический комплекс.

В свою очередь советник президента Турции заверил, что Анкара пока не видит необходимости в отправке военных в Нагорный Карабах.

Напомним, утром 27 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили об обстреле населенных пунктов со стороны Азербайджана. По данным республиканского совбеза, в боях с азербайджанской армией погибли около 10 военнослужащих. Сообщалось также о двух погибших и нескольких раненых среди гражданского населения.



Позже представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что за время боевых действий в Нагорном Карабахе 27 сентября погибли примерно 200 военнослужащих Азербайджана. По его словам, азербайджанская армия также потеряла 30 танков и другой бронированной техники, а также 20 беспилотников.

Власти НКР, а затем и Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган пообещал официальному Баку любую помощь.



Поступают сообщения, что в зону военных действий направляются добровольцы из армянской и азербайджанской диаспоры за рубежом, в том числе из России.