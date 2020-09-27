Власти Армении могут признать независимость Нагорного Карабаха

Ереван готов рассмотреть вопрос независимости Нагорного Карабаха.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, правительство страны должно серьезно обсудить вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики).

«Мы рассматриваем все сценарии развития событий», — цитирует Пашиняна ФАН.

Он также отметил, что в настоящее время ситуация в Нагорном Карабахе находится в развитии. «Наши военные заявляют, что обстановка напряженная, но рано говорить о целостной картине», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Пашинян позвонил президенту РФ Владимиру Путину и обсудил с ним резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны высказались о необходимости не допустить дальнейшей эскалации противостояния и прекратить военные действия.

Как отмечает газета «Новые Известия», раньше власти Армении не решались официально признать независимость Нагорно-Карабахской республики, хотя де-факто поддерживали ее.

Напомним, утром 27 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили об обстреле населенных пунктов со стороны Азербайджана. По данным республиканского совбеза, в боях с азербайджанской армией погибли около 10 военнослужащих. Сообщалось также о двух погибших и нескольких раненых среди гражданского населения.



Власти НКР, а затем и Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Азербайджан не стал этого делать — в Баку заявили, что не видят в этом необходимости, поскольку армия укомплектована.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву любую помощь в связи с начавшимися военными действиями в Нагорном Карабахе.

