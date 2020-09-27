Стало известно об обстреле Азербайджаном более 50 сел и городов Карабаха

Обстрелу со стороны Азербайджана подверглись более 50 сел и городов Нагорного Карабаха, заявил омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян.

По его словам, основные удары пришлись по столице Нагорного Карабаха — Степанакерту, а также по крупнонаселенным пунктам Шуши, Мартакерт, Бердзор и Карвачар.

Бегларян сообщил, что в результате обстрела погибли два человека, а 30 получили ранения.

Омбудсмен предупредил, что начавшийся военный конфликт может обернуться гуманитарной катастрофой для обеих сторон, пишет ФАН.

Бегларян также заверил, что Нагорный Карабах готов предоставить неопровержимые доказательства нападения Азербайджана на республику.

По мнению правозащитника, в вызывающих действиях Баку отчасти виноваты мировая общественность и международные правовые организации, которые годами игнорировали нужды мирных жителей республики.

Напомним, утром 27 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили об обстреле населенных пунктов со стороны Азербайджана. По данным республиканского совбеза, в боях с азербайджанской армией погибли около 10 военнослужащих. Сообщалось также о двух погибших и нескольких раненых среди гражданского населения.

Власти НКР, а затем и Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Азербайджан не стал этого делать — в Баку заявили, что не видят в этом необходимости, поскольку армия укомплектована.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны должно серьезно обсудить вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики).

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву любую помощь в связи с начавшимися военными действиями в Нагорном Карабахе.

