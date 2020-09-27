найти ×
   
  • USD
    76.82
  • EUR
    89.66
СохранитьСохранено0
×

-408694

Беременная москвичка рассказала о приезде к ней пьяного врача скорой

Small f1a6d446e0
© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

В Москве у беременной женщины возник конфликт с бригадой скорой помощи.

Москвичка рассказала, что вызвала скорую после того, как ей стало плохо на улице, когда на ее глазах на пешеходном переходе автомобиль зацепил собаку.

От госпитализации женщина отказалась, решив сначала проконсультироваться со своим гинекологом.

По ее словам, ночью к ней зачем-то еще раз приехала скорая, в бригаде которой был пьяный врач. Ее муж начал снимать медика на видео, но тот, как свидетельствуют опубликованные РЕН ТВ кадры, стал выхватывать телефон и грозить полицией.

«Приехала бригада с пьяным врачом. Зачем это было сделано? Почему? И нам никто ответить не может», — сказала москвичка в интервью телеканалу.

Она также уверяет, что ее пытались запугивать, чтобы она не подавала заявление.

Как писал ранее «Ридус», пациентка одной из городских больниц Миасса, столкнувшаяся с врачом, который вел прием в нетрезвом состоянии, сняла свой диалог с ним на видео и выложила ролик в Сеть.

Также сообщалось о том, что пьяного врача из Северной Осетии сняли на видео во время приема. В неадекватном состоянии травматолога убедился отец ребенка, которому нетрезвый медик прописал мазь на гипс.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Древнего морского хищника нашли в пустыне Атакама
007127читать позжечитаю позже
Происшествия
Пилот American Airlines встретил «парня с ранцем» в небе над Лос-Анджелесом
2013538читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
За гранью реальности: кот-волшебник подошел к телевизору

И в спорте сразу все пошло не так.

706438читать позжечитаю позже

Юмор
«Не ломай кайф»: разборка котов попала на видео23 сентября

Не стоит мешать другу наслаждаться приятным моментом.

008168читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM