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Пьяного врача из Северной Осетии сняли на видео во время приема

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скриншот

скриншот

Врач-травматолог одной из поликлиник Моздока в Северной Осетии вел прием пьяным.

В этом убедился отец ребенка, которому нетрезвый медик прописал мазь на гипс.

Неадекватное поведение врача было запечатлено на видео, которое в итоге оказалось в распоряжении телеканала «360».

На кадрах видно, как пьяный травматолог даже пытается убежать от снимающего его мужчины, но не вписывается в поворот на лестнице.

Врач мог выговорить только одну фразу: «Давай не будем».

В свою очередь автор ролика просил у него «улыбочку для Минздрава» и высказывал надежду на его скорое увольнение.

Ранее очевидцы сняли на видео работу пьяного врача скорой помощи.

Кроме того, жительница города Дзержинска в Нижегородской области выложила в соцсети видео с пьяным врачом в приемном покое городской больницы.

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