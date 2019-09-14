Пьяного врача из Северной Осетии сняли на видео во время приема
- 14 сентября 2019, 18:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Врач-травматолог одной из поликлиник Моздока в Северной Осетии вел прием пьяным.
В этом убедился отец ребенка, которому нетрезвый медик прописал мазь на гипс.
Неадекватное поведение врача было запечатлено на видео, которое в итоге оказалось в распоряжении телеканала «360».
На кадрах видно, как пьяный травматолог даже пытается убежать от снимающего его мужчины, но не вписывается в поворот на лестнице.
Врач мог выговорить только одну фразу: «Давай не будем».
В свою очередь автор ролика просил у него «улыбочку для Минздрава» и высказывал надежду на его скорое увольнение.
Ранее очевидцы сняли на видео работу пьяного врача скорой помощи.
Кроме того, жительница города Дзержинска в Нижегородской области выложила в соцсети видео с пьяным врачом в приемном покое городской больницы.
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