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Скандал с пьяным врачом в Миассе прокомментировал областной Минздрав

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скриншот

скриншот

Пациентка одной из городских больниц Миасса, столкнувшаяся с врачом, который вел прием в нетрезвом состоянии, сняла свой диалог с ним на видео и выложила ролик в Сеть.

Этот скандал привлек внимание сотрудников Минздрава Челябинской области.

В ведомстве сообщили, что врача уже уволили, а в больнице прошла проверка.

Согласно видеозаписи, женщина ждала приема полтора часа, после чего к ней вышел врач, который не смог оформить необходимые документы, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом он отказывался признавать, что нетрезв.

«Главврач звонил пациентке, извинялся за больницу, за самого врача. Но она выложила видео в Сеть», — прокомментировал инцидент телеканалу «Звезда» представитель ведомства. Он также добавил, что о враче многие отзывались положительно, но при этом отметил, что находиться на рабочем месте в таком состоянии недопустимо.

Ранее «Ридус» писал о том, что пьяного врача из Северной Осетии сняли на видео во время приема. В неадекватном состоянии травматолога убедился отец ребенка, которому нетрезвый медик прописал мазь на гипс.

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