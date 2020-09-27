МВД Белоруссии сообщило о задержании около 200 протестующих
- 27 сентября 2020, 19:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Около 200 человек были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии в воскресенье, 27 сентября, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.
По ее словам, в ряде городов, включая Гомель и Могилев, акции уже завершились.
Она также подтвердила применение правоохранителями спецсредств в этих областных центрах.
«Но светошумовые гранаты нигде не применялись», — заявила Чемоданова «Интерфаксу».
Представитель МВД также отметила значительное сокращение числа участников акций, в том числе и в Минске, по сравнению с предыдущими выходными.
Как рассказала агентству официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, непосредственно в Минске были задержаны около 140 человек.
Ранее сообщалось, что в очередной акции протеста белорусской оппозиции, проходящей в воскресенье, 27 сентября, в Минске, приняли участие около 10 тысяч человек. Они собрались возле стелы «Минск — город- герой» в центре столицы Белоруссии.
Во время акций протеста в белорусском Гомеле силовик применил слезоточивый газ в отношении пожилых людей. На опубликованных кадрах видно, как один из ОМОНовцев в балаклаве и кепке распыляет газ из баллончика в лица пожилому мужчине и седой женщине, а затем направляет струю в лица других участников акции, находившихся в сцепке.
Войти через социальные сети: