Видео: в Гомеле силовик брызгал слезоточивый газ в лица пожилым людям

Во время акций протеста в белорусском Гомеле силовик применил слезоточивый газ в отношении пожилых людей.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом TUT. by, видно, как один из ОМОНовцев в балаклаве и кепке распыляет газ из баллончика в лица пожилому мужчине и седой женщине, а затем направляет струю в лица других участников акции, находившихся в сцепке.

В итоге один из пожилых мужчин отходит в сторону, закрывая лицо руками.

Тем временем вооруженные силовики продолжают оттеснять протестующих, применяя светошумовые гранаты. Слышен треск от взрывов и появляется дым.

Один из силовиков в темных очках демонстративно заряжает винтовку прямо перед камерой.

Ранее сообщалось, что в очередной акции протеста белорусской оппозиции, проходящей в воскресенье, 27 сентября, в Минске, приняли участие около 10 тысяч человек. Они собрались возле стелы «Минск — город- герой» в центре столицы Белоруссии.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже седьмую неделю подряд. С новой силой они вспыхнули после того, как действующий президент Александр Лукашенко тайно провел собственную инаугурацию.