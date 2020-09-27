Около 10 тысяч протестующих собрались возле стелы «Минск - город-герой»
- 27 сентября 2020, 16:00
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В очередной акции протеста белорусской оппозиции, проходящей в воскресенье, 27 сентября, в Минске, приняли участие около 10 тысяч человек.
Они собрались возле стелы «Минск — город- герой» в центре столицы Белоруссии.
Сотни людей подходят к стеле по проспекту Победителей и уже заняли проезжую часть магистрали. Движение транспорта остановлено.
Как сообщает ТАСС, сотрудники милиции с помощью громкоговорителей призывают собравшихся разойтись, предупреждая, что против участников незаконной акции будут применены спецсредтва.
В перерывах между этими призывами из громкоговорителей звучит песня «Саня останется с нами».
Тем временем в Минске усилился ветер, идет дождь.
Ко Дворцу независимости в центре Минска прибыла Колонна из десяти БТР, а также стянуты легкие бронемашины, экипажи скорой помощи и автомобили пожарной службы. На площади Государственного флага находятся несколько автобусов и грузовиков с силовиками.
ОМОН перекрыл доступ на площадь Независимости, где расположены дом правительства и минский горисполком.
По данным правозащитного центра «Весна», в Минске уже задержаны 8 человек, а еще шестеро — в Могилеве, Березино, Молодечно.
В Гомеле правоохранители применили в отношении протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пишет агентство.
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