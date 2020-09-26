При отборе представителя России на детском Евровидении разгорелся скандал

В этом году представлять Россию на детском Евровидении будет 11-летняя София Феськова.

Такое решение жюри приняло по итогам отборочного конкурса.

Однако результаты голосования вызвали неоднозначную реакцию у родителей конкурсантов. Например, мать Рутгера Гарехта, изначально занимавшего лидирующую позицию, заявила, что члены жюри выставили оценки, не посмотрев полноценных выступлений детей.

«Когда шло зрительское голосование, не только у нас, у многих участников возникали вопросы по тому, как оно идет, — рассказала она в интервью „360“. — Как-то все это было непрозрачно и непонятно».

Лариса Гарехт пояснила, что у ее сына поначалу был очень высокий процент голосов — примерно 63%, поэтому его сразу и признали фаворитом. «Самое интересное, что на следующее утро эти 63% превратились 0,25%", — возмутилась она.

Мать Рутгера не может понять, куда делись набранные им голоса. По ее словам, дети, которые в процессе всего голосования имели слабые результаты, в последний момент по непонятным причинам очень резко стали набирать голоса.

Она отметила, что родители многих детей были этим озадачены и пытались узнать у организаторов, что происходит. «Когда был первый прогон, все родители думали, что сейчас детей будет смотреть жюри, — сообщила собеседница телеканала. — Потом выясняется, что оценки все выставлены и оценки как-то выставлялись по какому-то непонятному видео».

Кроме того, сначала участники думали, что высший балл — 12, но потом откуда-то взялись сотни, вспоминает Лариса Гарехт.

В итоге не только родители, но и дети сильно удивились победе Феськовой. После объявления победителя они были растеряны и не аплодировали.

Как сообщал «Ридус», на проходившем в польском городе Гливице музыкальном конкурсе «Детское Евровидение-2019» второе место занял Ержан Максим из Казахстана, ранее претендовавший на победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети».

Напомним, Первый канал принял решение аннулировать результаты финала вокального конкурса «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Компания Group-IB провела расследование хода зрительского голосования и зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.

В компании Group-IB сообщили, что автоматизированная накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой могла стоить около 2—3 миллионов рублей.