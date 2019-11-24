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Участник шоу «Голос. Дети» занял второе место на «Детском Евровидении»

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© junioreurovision.tv

© junioreurovision.tv

На проходившем в польском городе Гливице музыкальном конкурсе «Детское Евровидение-2019» второе место занял Ержан Максим из Казахстана, ранее претендовавший на победу в шоу «Голос. Дети».

Набрав 277 баллов, юный певец уступил всего один балл 12-летней представительнице Польши Вики Габор, которая одержала победу с песней Superhero.

Тройку лидеров замкнула Мелани Гарсия из Испании (212 очков), а российский дуэт расположился лишь на 13-м месте с 72 баллами, сообщается на сайте конкурса.

Ранее «Ридус» писал о том, что первоначально занявший второе место в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети» Ержан Максим получил много предложений о сотрудничестве, в том числе его пригласили участвовать в британском проекте X-Factor.

Напомним, Первый канал принял решение аннулировать результаты финала вокального конкурса «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Компания Group-IB провела расследование хода зрительского голосования и зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.

В компании Group-IB сообщили, что автоматизированная накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой могла стоить около 2—3 миллионов рублей.

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