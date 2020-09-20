Работу по интеграции России и Белоруссии предложено активизировать

Заседание Группы высокого уровня, которое пройдет в сентябре, может придать дополнительный импульс работе по некоторым интеграционным «дорожным картам» Белоруссии и России, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По его словам, предложено активизировать деятельность по некоторым дорожным картам.

«После того как они были подготовлены, образовалась некая пауза в силу разных обстоятельств, я не хочу сейчас их анализировать», — сказал Рапота в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Госсекретарь отметил, что подготовка «дорожных карт» представляет собой большую экспертную работу. Она позволяет заглянуть в будущее или подумать о том, что можно было бы сделать для того, чтобы отношения двух государств приобрели более широкие масштабы, приводит его слова РИА Новости.

Рапота добавил, что все «дорожные карты» нацелены на создание лучших условий для россиян и белорусов в различных отраслях, включая медицинское обеспечение, страхование и налогообложение.

Напомним, с прошлого года противоречия между Москвой и Минском стали стремительно нарастать из-за нежелания Белоруссии идти на более тесную интеграцию с Россией, а России, в свою очередь, спонсировать белорусскую экономику через скидки на свои энергоресурсы.

Уже в начале 2020 года выяснилось, что работа в рамках дорожных карт интеграции практически встала, поскольку в Минске ее стали воспринимать как поглощение Белоруссии Россией, а президент Александр Лукашенко открыто дал понять, что морально готов к полному отказу от Союзного государства и Евразийского союза.

Однако недавняя встреча лидеров двух стран в Сочи и решение президента РФ Владимира Путина предоставить Белоруссии госкредит в размере 1,5 млрд долларов, дала надежду на возвращение сторон к взаимовыгодному сотрудничеству.