Силуанов назвал причину предоставления кредита Белоруссии

Предоставляя кредит Белоруссии, Россия поддерживает не только белорусскую экономику, но и свою собственную, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, в этом заключается обоюдный интерес.

«Обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Силуанов также объяснил решение предоставить кредит в сложной для России ситуации тем, что Белоруссия является очень близким торговым и экономическим партнером. Коме того, он отметил надежность белорусской стороны. «Не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов», — цитирует министра РИА Новости.

О предоставлении Белоруссии государственного кредита в размере 1,5 миллиардов долларов президент РФ Владимир Путин объявил 14 сентября на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Позже стало известно, что до конца года Белоруссия может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, а еще 500 миллионов долларов Москва предоставит Минску в 2021 году.

Силуанов пояснил, что около 330 миллионов долларов, полученных от Евразийского фонда, Белоруссия направит на погашение долга перед «Газпромом», пишет ФАН.

Как писал ранее «Ридус», 1 сентября Белоруссия направила в правительство РФ официальную заявку на рефинансирование долгов. Кремлю предлагалось простить белорусским партнерам часть задолженности в размере 600 миллионов долларов в 2021 году.

До этого Минфин РФ предложил правительству проект правил выдачи двусторонних кредитов другим странам, по которым государства, охваченные политическим кризисом или имеющие низкий кредитный рейтинг, не могут претендовать на займы у Москвы.