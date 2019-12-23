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Россия и Белоруссия согласуют пакет интеграции в ближайшие три дня

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Согласование полного пакета интеграционных дорожных карт между Россией и Белоруссией будет завершено в ближайшее время. После этого документы смогут обсудить главы двух государств, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

«На сегодняшний день у нас, большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2−3 дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали», — цитирует ТАСС слова Крутого на торжественном приеме в российском посольстве в Белоруссии по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.

По словам первого вице-премьера, это придаст «беспрецедентный, новый импульс» отношениям двух стран.

Недавно на митинг сторонников интеграции Белоруссии и России на Октябрьской площади в Минске пришли только журналисты и случайные прохожие.

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Комментарии (3)

  • Small 454598cb0c
    Natalia Gulyaychenkoсегодня, 20:44

    Хорошо что между Белоруссией и Россией сохраняются тёплые и дружеские отношения! Две близкие родственные страны делить нечего уж лучше дружить и мирные договора подписывать чем как с Украиной.

  • Small default
    Ирина Кожемякинасегодня, 20:49

    Славяне должны быть всегда вместе. И нас не кто не сломает. Вполне адекватные люди. Прекрасно понимают, что МЫ - ОДИН НАРОД. А ОДИН НАРОД ДОЛЖЕН ЖИТЬ ВМЕСТЕ. Я не знаю, как и что, но для меня Беларусь как будто не куда и не уходила, как были в одном государстве так и есть.

  • Small d36243c0a5
    Nona Marukhyanсегодня, 20:55

    Я тоже думаю что это собитие даст новый импульс отношеният двух сторон ))

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