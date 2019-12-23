Россия и Белоруссия согласуют пакет интеграции в ближайшие три дня

Согласование полного пакета интеграционных дорожных карт между Россией и Белоруссией будет завершено в ближайшее время. После этого документы смогут обсудить главы двух государств, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

«На сегодняшний день у нас, большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2−3 дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали», — цитирует ТАСС слова Крутого на торжественном приеме в российском посольстве в Белоруссии по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.

По словам первого вице-премьера, это придаст «беспрецедентный, новый импульс» отношениям двух стран.

Недавно на митинг сторонников интеграции Белоруссии и России на Октябрьской площади в Минске пришли только журналисты и случайные прохожие.