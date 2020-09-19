В Сеть попали данные 1000 белорусских силовиков, причастных к задержаниям

База данных 1 003 сотрудников МВД Белоруссии, якобы причастных к задержаниям участников акций протеста, появилась в Сети.

В документе указаны имена, дни рождения, места службы и звания силовиков.

При этом не сообщается, насколько эта информация достоверна.

«Перед вами первые 1000 сотрудников МВД из базы, которая имеется у нас благодаря кибер-партизанам», — говорится в сообщении Telegram-канал Nexta.

Авторы паблика также пообещали продолжить этот список, если задержания не прекратятся. Кроме того, они создали для подписчиков бот, в который предлагают отправлять всю известную информацию о силовиках, попавших в базу данных.

Ранее «Ридус» рассказывал о задержаниях участниц очередного несанкционированного «женского марша», который прошел в Минске 19 сентября. Среди задержанных оказались журналистка Юлия Волчок и 73-летняя активистка Нина Багинская.

По некоторым данным, всего были задержаны более 300 женщин.

Напомним, проходившая в воскресенье, 13 сентября, акция протеста в Минске — «Марш героев» — ознаменовалась тем, что задержания начались еще до ее начала. В центр белорусской столицы были введены военные и бронетехника.

Позже стало известно, что в Бресте на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов против вышедших на марш людей использовали водомет.

По данным МВД страны, были задержаны сотни протестующих, в том числе в Минске — более 400 человек.

Координационный совет оппозиции Белоруссии осудил применение грубой силы в отношении протестующих и призвал силовиков не прятать лица под масками.