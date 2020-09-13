Белорусская оппозиция призвала силовиков не прятать лица под масками

Координационный совет оппозиции Белоруссии осудил применение грубой силы в отношении протестующих и призвал силовиков не прятать лица под масками.

Во время прошедших 13 сентября в Минске и других городах Белоруссии акций протеста были задержаны, по данным МВД страны, сотни протестующих, в том числе в Минске — более 400 человек.

В Бресте против протестующих применили водомет, а в столице сотруднику милиции пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух, когда не менее 100 участников акции попытались отбить задержанных у правоохранителей.

«Координационный совет разделяет боль и негодование белорусов, подвергнутых насилию во время мирных акций», — приводит РИА Новости заявление Координационного совета.

В КС также напомнили, что право мирно выражать свое мнение на собраниях и митингах гарантируется статьями 33 и 35 Конституции Белоруссии, и подчеркнули, что правоохранители не имеют права приравнивать демонстрантов к преступникам и проявлять жестокость по отношению к мирным гражданам.

«Мы также выступаем против того, что представители силовых структур совершают насилие анонимно: в гражданской одежде, в масках, без знаков ведомственной принадлежности, — цитирует сообщение агентство. — Такие действия не только нарушают законодательство, но способствуют разгулу произвола и вседозволенности».

Напомним, очередная воскресная акция протеста в Минске — «Марш героев» — ознаменовалась тем, что задержания начались еще до ее начала. В центр белорусской столицы были введены военные и бронетехника.

Позже стало известно, что в Бресте на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов против вышедших на марш людей использовали водомет.