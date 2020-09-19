В ходе женского марша в Минске начались задержания

В Минске начались задержания участниц очередного несанкционированного «женского марша».

Силовики в оливковой и черной форме появились в районе комплекса «Айсберг» и остановили движение колонны.

Представительницы слабого пола вынуждены были прижаться к зданию и стать в сцепку.

После этого силовики стали выдергивать женщин из сцепки и отводить их в автозаки, сообщает onliner. by. Некоторых задержанных несли на руках.





По данным Белорусской ассоциации журналистов, среди задержанных оказалась представитель СМИ Юлия Волчок.

Как сообщает TUT. BY, в автозак посадили и 73-летнюю активистку Нину Багинскую, перед этим вырвав из ее рук флаг. Этот момент был запечатлен на видео.

Позже читатель издания сообщил, что Багинскую высадили из автозака возле Советского РУВД.

Напомним, проходившая в воскресенье, 13 сентября, акция протеста в Минске — «Марш героев» — ознаменовалась тем, что задержания начались еще до ее начала. В центр белорусской столицы были введены военные и бронетехника.

Позже стало известно, что в Бресте на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов против вышедших на марш людей использовали водомет.

По данным МВД страны, были задержаны сотни протестующих, в том числе в Минске — более 400 человек.



Координационный совет оппозиции Белоруссии осудил применение грубой силы в отношении протестующих и призвал силовиков не прятать лица под масками.