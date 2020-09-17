Выбросы CO2 могут поднять уровень океана на 40 сантиметров к 2100 году

Устойчивые выбросы парниковых газов могут привести к резкому росту уровня мирового океана уже в этом столетии. Это объясняется активным таянием ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии. Гигантские ледяные шапки содержат достаточно замороженной воды, чтобы поднять уровень морей Земли на 65 метров. Ученые все больше опасаются, что скорость их таяния соответствует наихудшим сценариям, о которых предупреждает ООН.

Более трех десятков исследовательских институтов изучили данные о температуре и солености океана, создав множество компьютерных моделей, имитирующих потенциальное таяние льдов в ледниках Гренландии и Антарктики. Отслеживались два климатических сценария: один — при котором человечество продолжает загрязнять окружающую среду на нынешних уровнях, другой — при котором выбросы углерода резко сокращаются к 2100 году.

Выяснилось, что при сохранении высокого уровня выбросов таяние льда в Антарктиде приведет к повышению уровня моря на 30 сантиметров к концу нынешнего века. Еще девять сантиметров добавят ледники Гренландии. Такой рост будет иметь разрушительные последствия во всем мире. Сила штормовых нагонов серьезно увеличится, подвергая прибрежные районы, в которых проживают сотни миллионов людей, частым и мощным наводнениям.

Даже при сценарии с более низкими выбросами таяние Гренландского щита поднимет уровень океана примерно на три сантиметра к 2100 году. И это — без учета ледников, которые уже обречены на таяние из-за дополнительного потепления на один градус, вызванного человеческой деятельностью в индустриальную эпоху.

«Неудивительно, что если мы нагреем планету еще сильнее, растает больше льда. Если мы выбрасываем в атмосферу больше углерода, мы теряем больше льда в Гренландии и Антарктике», — цитирует AFP слова эксперта Потсдамского института изучения воздействия на климат Андерса Леверманна.

До начала XXI века ледяные щиты Антарктики и Гренландии обычно накапливали столько же массы, сколько и теряли. Иными словами, таяние компенсировалось образованием нового льда. Но за последние два десятилетия нарастающие темпы глобального потепления нарушили этот баланс.

В прошлом году Гренландия потеряла рекордные 532 миллиарда тонн льда. Это эквивалентно шести стандартным спортивным бассейнам с холодной пресной водой, вытекающим в Атлантику ежесекундно. Вклад стока гренландских талых вод в повышение уровня мирового океана составил около 40%.

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата в прошлогоднем отчете предсказала, что таяние льда Гренландии может повысить уровень океана на 8—27 сантиметров к 2100 году. По приблизительным оценкам, Антарктида может прибавить к этому еще от 3 до 28 сантиметров.

В исследовании, опубликованном в сентябре журналом Nature Climate Change, говорится, что масса уже растаявшего и крошащегося льда в период с 2007 по 2017 год соответствует самым экстремальным прогнозам. Авторы работы также прогнозируют повышение уровня океана на 40 сантиметров к 2100 году.

По словам Леверманна, большой разброс в прогнозировании уровней океана из-за таяния льда не должен стать причиной сохранения текущих выбросов парниковых газов.

«Неопределенность не может быть поводом для ожидания в данном случае. Фактически это — повод для немедленных действий. Мы уже знаем, что это произойдет. Мы просто не знаем, насколько опасно это будет», — подчеркнул ученый.

Повышение уровня моря может стать причиной исчезновения половины земных пляжей. Это произойдет уже через 80—90 лет.

Ранее уже отмечалось, что прошлый год стал одним из самых теплых в истории метеорологических наблюдений. Июль 2019 года и вовсе побил все рекорды. Для России с ее огромными территориями, находящимися в зоне вечной мерзлоты, вопрос глобального потепления крайне важен. В стране собираются воссоздать советскую систему мониторинга, которая поможет избежать негативных и катастрофических последствий вроде происшествия под Норильском.