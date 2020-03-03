Половина пляжей мира может исчезнуть к 2100 году

Глобальные изменения климата могут лишить нашу планету примерно половины пляжей уже через 80 лет. Причиной станет повышение уровня Мирового океана и усиление эрозии в условиях все более мощных и частых штормов.

За изменениями в состоянии береговых линий мира ученые постоянно наблюдают при помощи спутников. На базе информации, собранной за последние 30 лет, была построена математическая модель, позволяющая оценить влияние глобального потепления на рельеф побережий. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что эрозия серьезно затронет песчаные пляжи в Соединенных Штатах, Канаде, Мексике, Китае, Чили, а также на западе Африки и в ряде других районов.

Серьезно достанется Гамбии и Гвинее-Бисау, которые могут лишиться примерно 60% песчаной береговой линии. В США больше всего пострадает восточное побережье и берега Мексиканского залива. Однако самые масштабные изменения произойдут в Австралии. Здесь цифры просто пугают — под угрозой оказалось более 11 тысяч километров пляжей.

Пляжи представляют собой большую ценность для отдыха и туризма. Они играют огромную роль в дикой природе, обеспечивая естественный защитный барьер от волн и штормов для прибрежных сообществ.

«Прогнозируемые изменения существенно повлияют на форму береговой линии всего мира. Более трети из них придется на песчаные пляжи», — пишут авторы работы.

Ученые подчеркивают, что уровень моря повышался ускоренными темпами в течение последних 25 лет. Это будет происходить и дальше в связи с изменением климата. При этом существует четкая причинно-следственная связь между повышением уровня океана и отступлением береговой линии. В этих условиях усиление береговой эрозии и рост числа связанных с ней проблем просто неизбежны.

Согласно исследованию, примерно 40% прогнозируемых потерь береговой линии можно было бы предотвратить путем сокращения выбросов парниковых газов. Однако сейчас эти густонаселенные районы должны быть защищены другими мерами. В качестве примера они приводят Нидерланды, которые веками боролись с морем и даже отвоевали значительные участки низменных земель. По мнению ученых, прошлый опыт показал, что эффективное планирование конкретного участка может смягчить эрозию пляжа. Это в конечном итоге приведет к стабилизации береговой линии.

При этом эксперт по береговой опасности из Британской геологической службы Андрес Пайо призвал с осторожностью относиться к результатам исследования, хотя его методы достаточно надежны.

«Существует много других версий и обобщений, которые могут изменить результаты анализа как в качественном, так и в количественном отношении», — цитирует слова Пайо издание USA Today.

А штормы в мире становятся все сильнее уже на наших глазах. Причем там, где мы привыкли видеть довольно спокойное море.