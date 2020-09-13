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В США коронавирусом заразились уже более 6,5 млн человек

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 6,5 миллиона.

Выздоровели более 2,43 млн заразившихся.

Количество летальных исходов составляет на данный момент 193 843, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По последним данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано свыше 28,6 млн случаев заражения, скончались более 917 тысяч человек.

В России за прошедшие сутки было выявлено 5449 новых случая заболевания COVID-19. Общее число заразившихся в стране достигло 1 062 811, умерло 18 578 человек.

Ранее «Ридус» писал о том, что власти Израиля объявили о введении трехнедельного карантина с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране.

Также сообщалось об ухудшении эпидемиологической обстановки во Франции.

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