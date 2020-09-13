Власти Израиля объявили о введении трехнедельного карантина из-за COVID-19
- 13 сентября 2020, 21:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Правительство Израиля приняло решение ввести в стране карантин с 18 сентября.
Он продлится три недели, на которые выпадают еврейские праздники.
Ожидается, что в ближайшее время это решение прокомментирует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Как сообщает Yedioth Ahronoth, введение карантина предполагает ограничение передвижения граждан, закрытие образовательных учреждений, а также прекращение работы ресторанов, кафе, контор и офисов.
Также будет закрыт доступ в гостиницы, тренажерные залы и бассейны.
Кроме того, израильтянам запретят отходить от своих домов на расстояние более 500 метров, пишет издание.
По данным Worldometer, за минувшие сутки в Израиле выявлено 1037 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 5 человек. За весь период пандемии коронавирусом заразились 153 759 человек, а умерли 1 108.
Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении ночного комендантского часа примерно в 40 городах и поселках, где в последние несколько недель фиксируется рост заболевших.
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