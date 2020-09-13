Власти Израиля объявили о введении трехнедельного карантина из-за COVID-19

Правительство Израиля приняло решение ввести в стране карантин с 18 сентября.

Он продлится три недели, на которые выпадают еврейские праздники.

Ожидается, что в ближайшее время это решение прокомментирует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как сообщает Yedioth Ahronoth, введение карантина предполагает ограничение передвижения граждан, закрытие образовательных учреждений, а также прекращение работы ресторанов, кафе, контор и офисов.

Также будет закрыт доступ в гостиницы, тренажерные залы и бассейны.

Кроме того, израильтянам запретят отходить от своих домов на расстояние более 500 метров, пишет издание.

По данным Worldometer, за минувшие сутки в Израиле выявлено 1037 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 5 человек. За весь период пандемии коронавирусом заразились 153 759 человек, а умерли 1 108.

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении ночного комендантского часа примерно в 40 городах и поселках, где в последние несколько недель фиксируется рост заболевших.

