Экс-мэр Нью-Йорка вложит в предвыборную кампанию Байдена 100 млн долларов

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, собиравшийся баллотироваться на пост президента США от Демократической партии, решил потратить 100 млн долларов на предвыборную кампанию кандидата от демократов Джозефа Байдена.

Эти средства будут направлены на проведение мероприятий в поддержку Байдена в штате Флорида.

Часть средств Блумберг выделит на телевизионную рекламу на английском и испанском языках.

Как отмечает Associated Press, Флорида входит в число так называемых колеблющихся штатов, где между кандидатами от республиканцев и демократов должна развернуться основная борьба.

По данным социологического опроса, проведенного службой Change Research действующий президент США Дональд Трамп уступает Байдену по популярности среди избирателей в шести штатах, исход голосования в которых имеет особое значение на предстоящих выборах.

В их число входит и Флорида, где у Байдена 49%, а у Трампа — 46%.

Ранее сообщалось, что в своей предвыборной кампании Трамп сделал солидную ставку на интернет. Его избирательный штаб уже потратил на продвижение главы государства на видеохостинге YouTube 65 миллионов долларов.

Как писал ранее «Ридус», выступление по телевидению главы Белого дома Дональда Трампа привлекло внимание меньшего количества телезрителей, чем предвыборная речь кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена.

Очередные президентские выборы в США должны состояться 3 ноября.