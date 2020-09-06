СМИ: на предвыборную кампанию Трампа в YouTube уже потрачено $65 млн

В своей предвыборной кампании действующий президент США Дональд Трамп сделал солидную ставку на интернет.

Избирательный штаб Трампа уже потратил на продвижение главы госудасртва на видеохостинге YouTube 65 млн долларов.

При этом почти в два раза меньше (33 млн долларов) ушло на рекламу в Сети кандидата на пост президента от Демократической партии Джозефа Байдена.

Как уточняет газета Politico, демократы размещают обычную рекламу, а штаб Трампа выкладывает на видеохостинге аналитические программы, шоу, новостные телепередачи и высказывания президента.

Издание напоминает, что, если в 2016 году Трамп смог получить преимущество над экс-госсекретарем Хиллари Клинтон благодаря Facebook, то сейчас он решил «поставить» на YouTube. Например, в августе штаб президента опубликовал около 900 видеороликов, в то время как штаб Байдена — чуть более 100.

Отмечается также, что канал Трампа на YouTube с большим отрывом лидирует как по числу подписчиков, так и по количеству просмотров.

Тем не менее, по данным портала Real Clear Politics, Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 6,9% по популярности среди избирателей.

Ранее сообщалось, что выступление по телевидению главы Белого дома Дональда Трампа привлекло внимание меньшего количества телезрителей, чем предвыборная речь кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена.

Очередные президентские выборы в США должны состояться 3 ноября.