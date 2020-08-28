Телерейтинг выступления Байдена оказался выше, чем у Трампа

Выступление по телевидению нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа привлекло внимание меньшего количества телезрителей, чем предвыборная речь кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена.

Согласно предварительным данным исследовательской компании Nielsen, выступление Байдена 20 августа, в котором он объявил о своем решении баллотироваться на пост президента, посмотрели по девяти телеканалам в общей сложности 23,6 млн человек.

Речь Трампа, которую он произнес спустя неделю у Белого дома, привлекла к телеэкранам 21,6 млн человек.

Отмечается, что в этом году телезрители проявили к предвыборным выступлениям кандидатов меньший интерес, чем в ходе предыдущей предвыборной кампании. В 2016 году за выступлением кандидата от демократов Хиллари Клинтон наблюдали 29,8 млн человек, а за речью Трампа — 32,2 млн зрителей, приводит CNN данные Nielsen.

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября.

Как писал ранее «Ридус», по результатам опроса, проведенного в США газетой Washington Post и телеканалом ABC News, выяснилось, что наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности действующего главу государства Дональда Трампа на 15%.



Также сообщалось, что Трампа смутила перспектива провести выборы президента в этом году с массовым использованием голосования по почте. Он заявил, что такие выборы «станут самыми сфальсифицированными за всю историю». Глава Белого дома даже предложил отложить выборы на более поздний срок, но затем взял свои слова назад.