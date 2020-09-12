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Российские Ту-142 совершили 11-часовой перелет у северных границ РФ

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Два российских противолодочных самолета Ту-142 выполнили у северных рубежей страны длительный перелет, продолжавшийся 11 часов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

При этом полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Однако истребители иностранных государств все-таки сопровождали российские самолеты на отдельных этапах маршрута, приводит сообщение газета «Известия».

Ранее «Ридус» писал о том, что три российских истребителя Су-27 из состава Балтийского флота поднимались 31 августа на перехват трех воздушных целей над Балтийским морем. Ими оказались американские стратегические бомбардировщики.

Напомним, истребители Су-27 из состава дежурных сил ПВО России периодически поднимаются на перехват иностранных военных самолетов над Балтикой. Самый громкий инцидент такого рода произошел в августе 2019 года, когда Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18, попытавшийся приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Недавно Шойгу заявил, что авиация стран НАТО регулярно имитирует нанесение ракетных ударов по России.

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