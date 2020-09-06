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Шойгу: самолеты НАТО имитируют ракетные удары по России

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

Авиация стран НАТО регулярно имитирует нанесение ракетных ударов по России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что, если раньше полеты у российских границ в основном совершали самолеты-разведчики государств Североатлантического блока, то сейчас ситуация изменилась.

«Начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Как отмечает ФАН, в качестве примера Шойгу привел недавний полет американских стратегических бомбардировщиков B-52H над Балтикой.

Напомним, в конце августа два российских истребителя Су-27 были подняты на перехват самолета ВВС США над Балтикой и приблизились к объекту на безопасное расстояние. В результате американский бомбардировщик B-52H развернулся от границы, а Су-27 вернулись на аэродром базирования.

Истребители Су-27 из состава дежурных сил ПВО России периодически поднимаются на перехват иностранных военных самолетов над Балтикой. Самый громкий инцидент такого рода произошел в августе 2019 года, когда Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18, попытавшийся приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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