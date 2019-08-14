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Приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО оказался испанским

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Пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря истребитель F-18 оказался испанским.

«На видео, опубликованном Минобороны РФ, виден самолет, напоминающий F/A-18 Hornet, принадлежащий ВВС Испании, базирующийся в Литве. Такие самолеты ВВС Испании являются частью воздушной полиции НАТО и базируются в литовском Шяуляе с мая по 31 августа. Их миссия состоит в охране воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на испанские СМИ.

Изображения испанского F/A-18 с тем же номером и аналогичными символами на его вертикальных стабилизаторах можно найти в интернете.

Напомним, 13 августа СМИ сообщили о попытке истребителя НАТО F-18 приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Эту попытку пресек российский Су-27. Самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота России.

Пресс-служба НАТО объяснила инцидент необходимостью «идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса». «Как только идентификация была проведена, самолет [НАТО] вернулся на базу. НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета», — отметили в организации.

Два года назад самолет министра обороны России уже попадал в аналогичную ситуацию, так же над нейтральными водами Балтики. Тогда к самолету Сергея Шойгу, следовавшему в Калининград, попытался приблизиться истребитель НАТО F-16. Поскольку лайнер Шойгу сопровождал эскорт из истребителей морской авиации Су-27, один из них подлетел к F-16 и показал ему свое вооружение, качнув крыльями. В результате F-16 тут же скрылся из поля зрения.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил реагировать на любые случаи приближения военных самолетов иностранных государств к воздушным судам первых лиц российского государства самым жестким образом, вплоть до уничтожения противника. «Их нужно сбивать! Мы не можем подвергать риску наших высокопоставленных руководителей. Один раз собьем — никогда больше приближаться не будут», — считает Жириновский.

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«Отказалась от помощи»: в Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

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© vk.com

© vk.com

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в Ростове фельдшер скорой помощи пнул пожилую пациентку и уехал.

Как сообщает паблик «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону», инцидент произошел накануне вечером на улице Варфоломеева около половины шестого.

«Упала бабушка. Люди вызвали „скорую“. Приехал этот фельдшер, пнул ее ногой, развернулся и уехал. Госномер скорой У418УН 161. Диспетчерской он сказал, что бабушка отказалась от помощи. Несколько человек были свидетелями этой ситуации», — рассказал очевидец.

По его словам, когда он вызвал бригаду медиков на место повторно, ему сказали по телефону, что скорая сюда уже приезжала, а бабушка от помощи отказалась. Диспетчер заявил также, что еще раз машину присылать не будет.

Тем не менее, второй автомобиль скорой помощи на место все-таки приехал и забрал женщину.

«На вид ей лет 60. Бабушка говорила, конечно, что пиво пила, но она не в хлам полнейший была. На вопросы через раз отвечала, но она реально старенькая», — сообщил автор поста.

В свою очередь, источник портала «Дон24» заявил, что бабушка была пьяна, нецензурно оскорбляла фельдшера и сама отказалась от помощи.

«Конечно, это не оправдывает его поступок — завтра оценку его поведению даст руководство», — сказал собеседник портала.

По его словам, бабушку пыталась госпитализировать и вторая бригада, но по пути она била ногами и оскорбляла фельдшера и водителя, а в итоге снова отказалась от госпитализации и не доехала до медицинского учреждения.

Произошедшее вызвало множество комментариев в социальных сетях. Многие осудили фельдшера.

Ранее «Ридус» также рассказывал про фельдшера, которая послала женщину к черту за просьбу о помощи.

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