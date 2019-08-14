Приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО оказался испанским

Пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря истребитель F-18 оказался испанским.

«На видео, опубликованном Минобороны РФ, виден самолет, напоминающий F/A-18 Hornet, принадлежащий ВВС Испании, базирующийся в Литве. Такие самолеты ВВС Испании являются частью воздушной полиции НАТО и базируются в литовском Шяуляе с мая по 31 августа. Их миссия состоит в охране воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на испанские СМИ.

Изображения испанского F/A-18 с тем же номером и аналогичными символами на его вертикальных стабилизаторах можно найти в интернете.



Напомним, 13 августа СМИ сообщили о попытке истребителя НАТО F-18 приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Эту попытку пресек российский Су-27. Самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота России.

Пресс-служба НАТО объяснила инцидент необходимостью «идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса». «Как только идентификация была проведена, самолет [НАТО] вернулся на базу. НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета», — отметили в организации.



Два года назад самолет министра обороны России уже попадал в аналогичную ситуацию, так же над нейтральными водами Балтики. Тогда к самолету Сергея Шойгу, следовавшему в Калининград, попытался приблизиться истребитель НАТО F-16. Поскольку лайнер Шойгу сопровождал эскорт из истребителей морской авиации Су-27, один из них подлетел к F-16 и показал ему свое вооружение, качнув крыльями. В результате F-16 тут же скрылся из поля зрения.



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил реагировать на любые случаи приближения военных самолетов иностранных государств к воздушным судам первых лиц российского государства самым жестким образом, вплоть до уничтожения противника. «Их нужно сбивать! Мы не можем подвергать риску наших высокопоставленных руководителей. Один раз собьем — никогда больше приближаться не будут», — считает Жириновский.