Коронавирус обнаружили у кардинала Ватикана

В Ватикане COVID-19 выявили у 63-летнего филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле, префекта Конгрегации по евангелизации народов.

Результат его теста на коронавирус, который он сдал по прибытии в Манилу, оказался положительным.

Эту информацию подтвердил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«У его святейшества нет симптомов заболевания, и он находится на карантине на Филиппинах», — приводит слова Бруни ANSA.

В связи с произошедшим в Ватикане уже начали устанавливать все контакты кардинала. В частности, стало известно, что 29 августа у него была встреча с Папой Римским Франциском.

Также выяснилось, что 7 сентября кардинал уже сдавал тест на COVID-19, и тот дал отрицательный результат.

Как отмечает агентство, за весь период пандемии в Ватикане выявили не более 20 случаев заражения коронавирусом. В основном они были зарегистрированы среди работников различных служб, включая Музеи Ватикана. С 6 июня о новых инфицированных не сообщалось.

Ранее сообщалось, что COVID-19 был выявлен у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Россия предложила оказать ему при необходимости медицинскую помощь.

Во всем мире коронавирусной инфекцией заразились уже свыше 28,2 миллиона человек, а скончались от нее более 910 тысяч.