Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19 в столице и обозначил примерные сроки ее проведения.

«Серьезная массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года — начало следующего», — сказал градоначальник в интервью Первому каналу.

По его словам, пострегистрационные исследования и испытания российской вакцины, которые продлятся от двух до шести месяцев, начнутся уже со следующей недели.

Он также пообещал, что массовое промышленное производство вакцины будет налажено в декабре 2020 года — январе 2021 года. «Партии, которые будут поступать в этом году, скорее всего, будут направлены на вакцинацию людей из групп риска», — цитирует мэра ТАСС.

В их числе Собянин назвал работников здравоохранения, образования, торговли, ЖКХ и правоохранительных органов. Среди них могут оказаться и журналисты, добавил он.

Напомним, 4 сентября мэр Москвы объявил на видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, что прошел вакцинацию от коронавируса. Собянин рассказал, что после прививки чувствует себя совершенно нормально и практически не заметил каких-либо последствий вакцинации для организма.

До этого в интервью Брилеву глава государства рассказал, что его дочь приняла участие в испытаниях российской вакцины и чувствует себя хорошо.

Прививку от коронавируса также сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинация большей части населения произойдет в течение 9—12 месяцев.

Для проведения пострегистрационных клинических исследований первые партии вакцины от коронавируса поступили в три московские поликлиники.