Шойгу сообщил о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса.

Вакцинация главы Минобороны была запечатлена на видео.

В интервью телеканалу «Россия-1» Шойгу рассказал, что чувствует себя нормально, никаких побочных эффектов нет.

«У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений», — цитирует его ТАСС.

Он также рекомендовал всем пройти эту вакцинацию.

Напомним, среди первых участников испытаний российских препаратов отметились дочь президента РФ Владимира Путина и мэр Москвы Сергей Собянин. На здоровье они не жалуются.

Как сообщил ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинация большей части населения произойдет в течение 9—12 месяцев.

Для проведения пострегистрационных клинических исследований первые партии вакцины от коронавируса поступили в три московские поликлиники.

