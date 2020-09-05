Шойгу сообщил о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19
- 05 сентября 2020, 21:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса.
Вакцинация главы Минобороны была запечатлена на видео.
В интервью телеканалу «Россия-1» Шойгу рассказал, что чувствует себя нормально, никаких побочных эффектов нет.
«У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений», — цитирует его ТАСС.
Он также рекомендовал всем пройти эту вакцинацию.
Напомним, среди первых участников испытаний российских препаратов отметились дочь президента РФ Владимира Путина и мэр Москвы Сергей Собянин. На здоровье они не жалуются.
Как сообщил ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинация большей части населения произойдет в течение 9—12 месяцев.
Для проведения пострегистрационных клинических исследований первые партии вакцины от коронавируса поступили в три московские поликлиники.
Войти через социальные сети: