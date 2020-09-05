найти ×
   
  • USD -0.29
    75.18
  • EUR -0.10
    89.04
СохранитьСохранено0
×

004315

Шойгу сообщил о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19

Small f1a6d446e0
© Минобороны РФ/ТАСС

© Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса.

Вакцинация главы Минобороны была запечатлена на видео.

В интервью телеканалу «Россия-1» Шойгу рассказал, что чувствует себя нормально, никаких побочных эффектов нет.

«У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений», — цитирует его ТАСС.

Он также рекомендовал всем пройти эту вакцинацию.

Напомним, среди первых участников испытаний российских препаратов отметились дочь президента РФ Владимира Путина и мэр Москвы Сергей Собянин. На здоровье они не жалуются.

Как сообщил ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинация большей части населения произойдет в течение 9—12 месяцев.

Для проведения пострегистрационных клинических исследований первые партии вакцины от коронавируса поступили в три московские поликлиники.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
123742738читать позжечитаю позже
Спорт
А нужен ли России такой футбол
24240176читать позжечитаю позже

главное


Культура
Литература
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии

Они напомнят о том, что и перед лицом катастрофы важно оставаться человеком.

13146080читать позжечитаю позже

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу18 марта

Не только мытьем рук единым.

28192075читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM