Три московские поликлиники получили первую партию вакцины против COVID-19

Для проведения пострегистрационных клинических исследований в три московские поликлиники поступили первые партии вакцины от коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, вакцину получили городские поликлиники № 2, № 220 и № 62.

Ракова отметила, что эти медучреждения полностью готовы к старту исследования, которое начнется на следующей неделе.

Она добавила, что, поскольку для хранения вакцины требуются особые условия, для поликлиник закупили специальные морозильные камеры, поддерживающие температуру до -40 °С.

«Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину», — цитирует Ракову «Интерфакс».

Как отмечает агентство, участники исследований в течение полугода будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Предполагается, что в исследованиях примут участие 40 тысяч москвичей.

Среди первых участников испытаний российских препаратов отметились дочь президента РФ Владимира Путина и мэр Москвы Сергей Собянин. На здоровье они не жалуются.



Как сообщил ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинация большей части населения произойдет в течение 9—12 месяцев.

Полная информация о вакцине «Спутник V» размещена на специализированном сайте.