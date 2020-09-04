Три московские поликлиники получили первую партию вакцины против COVID-19
- 04 сентября 2020, 16:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Для проведения пострегистрационных клинических исследований в три московские поликлиники поступили первые партии вакцины от коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, вакцину получили городские поликлиники № 2, № 220 и № 62.
Ракова отметила, что эти медучреждения полностью готовы к старту исследования, которое начнется на следующей неделе.
Она добавила, что, поскольку для хранения вакцины требуются особые условия, для поликлиник закупили специальные морозильные камеры, поддерживающие температуру до -40 °С.
«Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину», — цитирует Ракову «Интерфакс».
Как отмечает агентство, участники исследований в течение полугода будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Предполагается, что в исследованиях примут участие 40 тысяч москвичей.
Среди первых участников испытаний российских препаратов отметились дочь президента РФ Владимира Путина и мэр Москвы Сергей Собянин. На здоровье они не жалуются.
Как сообщил ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинация большей части населения произойдет в течение 9—12 месяцев.
Полная информация о вакцине «Спутник V» размещена на специализированном сайте.
Войти через социальные сети: