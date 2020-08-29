Месси отказался приезжать в расположение «Барселоны»

Аргентинский футболист Лионель Месси недвусмысленно дал понять о своем твердом намерении покинуть «Барселону».

Он отказался приезжать в расположение клуба для медосмотра и сдачи теста на коронавирус.

Месси уведомил руководство «Барселоны» о своем решении не участвовать в предсезонном сборе команды, который должен начаться 31 августа.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист RAC1 Жерар Ромеро.

Ранее руководство «Барселоны» официально подтвердило решение аргентинца Лионеля Месси уйти из команды. Однако клуб намерен побороться за сохранение своей главной звезды и самого яркого из воспитанников собственной футбольной академии. В ближайшее время в экстренном порядке на заседание соберется совет директоров

Аргентинец же готов воспользоваться пунктом контракта, который допускает возможность расторжения соглашения в конце каждого сезона в одностороннем порядке. В беседе с новым главным тренером «Барселоны» Рональдом Куманом он признался, что потерял уверенность в себе и в команде после разгромного поражения от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов.

Как стало известно изданию El Periodico, Месси собирается встретиться с представителем английского клуба «Манчестер Юнайтед», изъявившего желание заключить с ним контракт. Также увидеть этого футболиста в своих рядах мечтают и другие ведущие клубы Европы, включая «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Интер». Однако «Барселона» не намерена отпускать Месси без выплаты отступных в 700 миллионов евро.