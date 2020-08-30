Полиция вновь разогнала протестантов в Берлине

Правоохранительные органы 30 августа разогнали в центре Берлина протестующих, которые требуют отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Полицейские действовали достаточно жестко. Задержано около двух сотен участников несогласованной акции. В Сети появились видеозаписи избиений активистов.

Представитель полиции Берлина подтвердил факт задержаний, но не назвал их точное число. По его словам, около двух тысяч человек собрались возле Колонны победы в районе Тиргартен. Люди не соблюдали предписанную «социальную дистанцию» и не носили защитные маски.

«Мероприятие было несогласованным. Полицейские призывали демонстрантов разойтись, но реакции не было. Были осуществлены задержания», — цитирует ТАСС слова представителя полиции Берлина.

Жители города не стали сдаваться и не разошлись по домам. Участники акции переместились к Бранденбургским воротам. Они размахивают черно-бело-красными знаменами Германской империи и флагами Германской демократической республики (ГДР). В социальных сетях пишут о задержании примерно трех сотен человек.

Несколько демонстраций прошло в Берлине и накануне. На них собралось примерно 38 тысяч человек. В результате столкновений с полицией, по данным активистов, есть пострадавшие. Было задержано около 300 участников шествий. Основным требованием является отмена карантинных мер, введенных на фоне COVID-19. Манифестанты заявляют, что это — ограничение свободы.

Также несколько десятков активистов 29 августа попробовали устроить штурм Рейхстага. Однако попытка не увенчалась успехом, атака была отбита полицейскими.