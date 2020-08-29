На акции протеста в Берлине задержали более 200 человек

На проходившей 29 августа в Берлине акции протеста против ограничений, введенных властями в связи с распространением коронавируса, задержали более 200 человек.

Общее число участников превысило 38 тысяч человек.

В результате столкновений с протестующими ранения получили семь полицейских.

«Демонстранты, выступающие против политики ФРГ в области короновируса, прорвали кордон силовиков около здания Рейхстага», — сообщает Die Welt. По информации агентства DPA, протестующие поднялись по лестнице Рейхстага.

При этом отмечается, что стражи порядка контролируют ситуацию.

Ранее «Ридус» писал о том, что столкновения протестующих с полицией произошли у посольства РФ в Берлине. Демонстранты, окружившие российскую дипмиссию, требовали заключения некоего мирного договора между США, Россией и Германией, а также призывали власти крупнейших держав договориться о новых правилах жизни в «спокойном мире».