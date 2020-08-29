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Столкновения протестующих с полицией произошли у посольства РФ в Берлине

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© dpa/picture-alliance/TASS

© dpa/picture-alliance/TASS

У здания российского посольства в Берлине произошли столкновения участников акции протеста с полицией.

По словам представителя правоохранительных органов, действия протестующих не были направлены против сотрудников дипмиссии, а связаны с ограничительными мерами, введенными властями для борьбы с пандемией коронавируса.

В полиции заверили, что у произошедшего не было политических мотивов.

«На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в две тысячи человек, из которой в полицию бросали бутылки и камни. Два человека задержаны», — заявила собеседница РИА Новости.

По информации РЕН ТВ, демонстранты, окружившие российское посольство, требовали заключения некоего мирного договора между США, Россией и Германией, а также призывали власти крупнейших держав договориться о новых правилах жизни в «спокойном мире». Как сообщает телеканал, участники акции держали в руках российские и американские флаги, призывая «жить дружно».

Как пишет газета «Известия», начались задержания участников массового митинга у российского посольства, которые не желали подчиняться требованиям полиции и двигаться в сторону Браденбурсгких ворот.

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