Адвокат Ефремова пообещал представить в суде ключевого свидетеля

На следующем судебном заседании по уголовному делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова будет представлен новый ключевой свидетель, пообещал адвокат Эльман Пашаев.

В интервью ФАН он рассказал, что готовит на предстоящее 31 августа заседание.

«Будем в Анапе допрашивать свидетеля, — сообщил изданию Пашаев. — Нового. Да, конечно, [он] ключевой. Это второй [наш] ключевой».

Адвокат Ефремова также воспользовался представившейся ему возможностью высказаться о своем коллеге и оппоненте Александре Добровинском, который на днях дал интервью одному из телеканалов. По словам Пашаева, все, что Добровинский говорит о нем, не соответствует действительности.

Как сообщал «Ридус», недавно Пашаев обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о защите. «На меня оказывается давление, в мой адрес постоянно поступают угрозы и требования прекратить защиту Ефремова Михаила Олеговича. Если я не откажусь от защиты Ефремова Михаила, на меня заведут уголовное дело», — говорится в заявлении адвоката.

Ранее Ефремов, которого обвиняют в в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, заявил о намерении сменить адвоката, «над которым все смеются». Однако позже актер отказался от своего решения.