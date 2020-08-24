Шоу должно продолжаться: в Сети отреагировали на «нового» адвоката Ефремова

Актер Михаил Ефремов, пообещавший поменять своего адвоката, не сдержал слово.

Эльман Пашаев подтвердил в беседе с «360», что его подзащитный заключил с ним новое соглашение.

Как известно, на минувшей неделе Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, решил отказаться от услуг своих адвокатов. Заслуженный артист РФ заявил, что над его защитой смеются.

Тем не менее Пашаев все-таки остался основным защитником актера. Однако он все же допустил, что не будет единственным. «Могут быть еще адвокаты. Идут переговоры», — пояснил юрист телеканалу.

В Сети назвали возвращение Пашаева к Ефремову «цирком». «Шоу должно продолжаться», — написал один из пользователей. Также было высказано предположение, что других желающих «отмазывать» артиста не нашлось.

Ранее на судебном заседании Ефремов заявил о своей уверенности в том, что в момент ДТП он находился на пассажирском сиденье. При этом актер отметил, что его «туда тащили». Между тем судья отказала в экспертизе подушки безопасности, которая могла бы подтвердить или опровергнуть показания.

До этого свидетель защиты Александр Кобец сообщил в суде, что в момент аварии за рулем машины Михаила Ефремова был другой человек, а актер сидел на пассажирском сиденье. При этом Кобец уточнил, что один глаз у него не видит. Кроме того, свидетель признался, что в момент происшествия был нетрезв.