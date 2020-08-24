найти ×
   
  • USD +0.32
    74.42
  • EUR +0.17
    87.90
СохранитьСохранено0
×

-304026

Шоу должно продолжаться: в Сети отреагировали на «нового» адвоката Ефремова

Small f1a6d446e0
© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

Актер Михаил Ефремов, пообещавший поменять своего адвоката, не сдержал слово.

Эльман Пашаев подтвердил в беседе с «360», что его подзащитный заключил с ним новое соглашение.

Как известно, на минувшей неделе Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, решил отказаться от услуг своих адвокатов. Заслуженный артист РФ заявил, что над его защитой смеются.

Тем не менее Пашаев все-таки остался основным защитником актера. Однако он все же допустил, что не будет единственным. «Могут быть еще адвокаты. Идут переговоры», — пояснил юрист телеканалу.

В Сети назвали возвращение Пашаева к Ефремову «цирком». «Шоу должно продолжаться», — написал один из пользователей. Также было высказано предположение, что других желающих «отмазывать» артиста не нашлось.

Ранее на судебном заседании Ефремов заявил о своей уверенности в том, что в момент ДТП он находился на пассажирском сиденье. При этом актер отметил, что его «туда тащили». Между тем судья отказала в экспертизе подушки безопасности, которая могла бы подтвердить или опровергнуть показания.

До этого свидетель защиты Александр Кобец сообщил в суде, что в момент аварии за рулем машины Михаила Ефремова был другой человек, а актер сидел на пассажирском сиденье. При этом Кобец уточнил, что один глаз у него не видит. Кроме того, свидетель признался, что в момент происшествия был нетрезв.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине
45032885читать позжечитаю позже
Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко
90190506читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

120741111читать позжечитаю позже

Спорт
А нужен ли России такой футбол20 июля

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

25238520читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM