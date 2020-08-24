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-201108

Адвокат Ефремова попросил генпрокурора о защите

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Неизвестные лица угрожают уголовным преследованием адвокату актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву. Это вынудило юриста обратиться к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о защите.

«На меня оказывается давление, в мой адрес постоянно поступают угрозы и требования прекратить защиту Ефремова Михаила Олеговича. Если я не откажусь от защиты Ефремова Михаила, на меня заведут уголовное дело», — цитирует ТАСС текст заявления адвоката.

По словам Пашаева, несколько знакомых сообщили ему о том, что некие «подставные лица» уже подали в правоохранительные органы заявления о привлечении адвоката к уголовной ответственности. Данные подтверждаются и в интернете, подчеркнул защитник Ефремова.

Пашаев попросил генпрокурора России проверить факты, которые он изложил в своем заявлении, и сообщить о результатах проверки.

Несколько дней назад Ефремов, которого обвиняют в в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, заявил о намерении сменить адвоката, «над которым все смеются». Однако позже актер отказался от своего решения.

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