Хоккей вернулся в Москву Кубком мэра

Москва соскучилась по хоккею. В начале марта сезон был прерван коронавирусом на самом интересном месте. Шестой матч огненного четвертьфинала «Спартака» и «Динамо» прошел уже без зрителей. После этого Континентальная хоккейная лига зачехлила клюшки и ушла на карантин. И вот, в конце августа игра вернулась в столицу Кубком мэра Москвы.

«Многие из вас, наверное, не ждали, что мы начнем этот хоккейный сезон так, как положено. Все боялись, что пандемия помешает нам это сделать, помешает спортсменам, болельщикам, но мы с вами победили проблему, мы победили пандемию. Спортсмены мужественно перенесли этот период, не переставая тренироваться и готовиться, чтобы сегодня показать вам замечательное зрелище, замечательный спортивный праздник», — заявил на открытии турнира мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник не ошибся: зрелище получилось на славу. Пусть хоккей был немного «летним» — с ошибками, не всегда на высоких скоростях, но хватало страсти, интриги и голов.

Открыли 13-й по счету Кубок мэра ЦСКА и «Витязь». В первом периоде команды обменялись голами Андрея Локтионова и Захара Бардакова. Во втором подмосковные хоккеисты дважды наказали армейцев за нарушения. В большинстве забили Якуб Ержабек и Данила Моисеев. ЦСКА, чемпион России двух последних сезонов, не нашел в себе силы изменить ситуацию. В третьем периоде хозяева поля ответили лишь однажды, «разыграв лишнего». Гол на счету Максима Шалунова.

Вечером, словно продолжая неоконченный спор прошлого года, на лед вышли «красно-белые» против «бело-голубых». «Динамо» в первом и втором периодах, казалось, продолжает прошлогодний плей-офф. «Спартак» был прижат к своим воротам, редко владел шайбой, и от крупного счета номинальных гостей спасал в основном голкипер Никита Беспалов. Все же динамовцы однажды смогли заставить капитулировать и его. И снова это сделал Вадим Шипачев, здорово потрепавший нервы спартаковским вратарям в минувшем сезоне. Перед самым вторым перерывом он реализовал большинство.

Но третья двадцатиминутка показала, насколько изменился «Спартак» за прошедшие полгода. Уже в начале периода в численном преимуществе забил новичок команды Мартин Бакош. Еще через три минуты снова в большинстве отличился другой «новичок» — Сергей Широков.

Третья шайба в середине периода, снова забитая Бакошем, практически сняла все вопросы о победителе. «Динамо» пыталось в концовке навалиться на спартаковские ворота, заменив вратаря на полевого игрока, но только усугубило ситуацию — Лукаш Радил, вернувшийся в «Спартак» из НХЛ, красиво поразил пустые ворота с центра поля.

«Спартак» после первого дня турнира занял первую строчку. «Витязь» — второй. 28 августа лидеры проведут встречу между собой.



«Витязь» еще ни разу не выигрывал Кубок мэра Москвы. Его обладателем шесть раз становилось московское «Динамо» (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019), четыре раза — ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017) и дважды — «Спартак» (2009, 2015 годы). В турнире в разные годы играли также подмосковный «Атлант» и столичные «Крылья Советов».