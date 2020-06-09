Нападающий Лукаш Радил вернулся в «Спартак» из НХЛ

Столичный хоккейный клуб «Спартак» продолжает усиливать состав в преддверии нового сезона. Одним из «новичков» дружины Олега Знарка стал чешский форвард Лукаш Радил. Болельщикам он хорошо знаком по выступлениям за «красно-белых». Чех всего на пару лет отлучился в «Сан-Хосе Шаркс», но там не прижился.

Пресс-служба клуба сообщила, что контракт с 29-летним Лукашем Радилом подписан на два года.

С 2015 по 2018 год Радил сыграл за москвичей 168 матчей в КХЛ, забил 41 шайбу и сделал 62 голевые передачи.



В это межсезонье «Спартак» серьезно изменил состав, расставшись с рядом лидеров. Однако на смену им пришли игроки с большим потенциалом — Мартин Бакош, Сергей Широков, Андрей Зубарев, Йори Лехтеря, Роман Любимов. Чемпионат обещает быть интересным. «Красно-белые» уже анонсировали новую абонементную программу, в которой учтены возможные риски на фоне пандемии.



Прошлый сезон для «Спартака» стал неоднозначным. Команда временами очень хорошо смотрелась, но досадно уступила в плей-офф «Динамо». Последний матч прошел без зрителей, а судейство вызвало много объективной критики.